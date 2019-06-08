"Фабрика" выступила в Рубцовске на день рождения депутата

Из-за концерта в Рубцовске "Фабрика" была вынуждена пропустить премию МУЗ-ТВ 2019 / Фото: t.me/barnaulwhiner
В Алтайском крае в пятницу, 7 июня, депутат Госдумы Виктор Зобнев отпраздновал в Рубцовске свое 55-летие, сообщает Telegram-канал "Барнаульский нытик".
Отмечается, что на торжестве выступил текущий состав группы "Фабрика". Певицам при этом пришлось немного пострадать от барнаульского тумана и совершить небольшую "экскурсию" в Новосибирск.
Участница "Фабрики" Саша Попова в своем Instagram так описала свой путь до Рубцовска: "И снова бессонная ночь... Кажется, неудачные полеты меня преследуют. Вылетели вечером: 4-х часовой перелет плюс 4 часа разницы по времени – в Барнауле должны были быть в 6 утра. Но разве может быть так просто? Нет, приземлились в Новосибирске из-за плохой видимости в Барнауле. Правильное решение пилота сохранило нам жизни, но увеличило время полета. Через час мы уже летели дальше. Все не так страшно, если бы не одна загвоздка: выступление не в самом Барнауле, а в 300 км от него – в Рубцовске. Поэтому с самолета пересели в машину и дорога продолжилась. Полеты/поездки изматывают, но чтобы не происходило, какой бы уставшей я ни была – на концерте должна выложиться на все 100%".
🌅И снова бессонная ночь... ⠀ Кажется, неудачные полёты меня преследуют. ⠀ Вылетели вечером, 4-х часовой перелёт + 4 часа разницы по времени — в Барнауле должны были быть в 6 утра. ⠀ Но разве может быть так просто? Нет, приземлились в Новосибирске из-за плохой видимости в Барнауле. Правильное решение пилота сохранило нам жизни🙏🏼, но увеличило время полёта. ⠀ Через час мы уже летели дальше. Все не так страшно, если бы не одна загвоздка: выступление не в самом Барнауле, а в 300 км от него в городе Рубцовск. Поэтому с самолёта пересели в машину и дорога продолжилась. ⠀ Полёты/поездки изматывают, но чтобы не происходило, какой бы уставшей я не была — на концерте должна выложиться на все 💯 ⠀ Поэтому пойду немного вздремну, а вам продуктивного и счастливого дня 🙌🏼 #веселыепоездочки #trip #sashapopova #сашапопова #fly #flylady #plane_photos #plane #sunset #sunrise #sunrisers #sunsetshots #sunsets
Ирина Тонева в своем Instagram рассказала, что из-за концерта в Рубцовске "Фабрика" была вынуждена пропустить премию МУЗ-ТВ 2019: "Мы сегодня пропускаем премию МУЗ-ТВ, хотя и по уважительной причине. Зато прямо из гримерки после концерта в Рубцовске наблюдаем за происходящим в зависающем телевизоре... обсуждая наряд каждого артиста".
Мы сегодня пропускаем премию @muztv , хотя и по уважительной причине. Зато прям из гримерки, после концерта, в городе Рубцовск, наблюдаем за происходящим в зависающем телевизоре... обсуждая в #insta наряд каждого артиста 😎😜 Фото @sivophoto #фото #рубашка #белаярубашка #smile #white #shirt #laugh #fun #agent_provocateur #underwear #sexy
Третья участница команды Антонина Клименко в своем Instagram обошлась без подробностей, опубликовав лишь фото из самолета и оставив двусмысленный комментарий: "Все будет так, как должно быть. Так, насколько ты готов к событиям".
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