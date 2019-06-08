Суббота, 8 Июнь, 16:57

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,04
€ 73,26
Обь
463см +15

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Журналист Иван Голунов дал первое интервью после задержания

, ИА "Амител"
"По голове меня ударили после того, как произошел досмотр", - рассказал журналист
В камере, в который находится Голунов, три железные кровати, стол, скамья и туалет / Фото: news.yandex.ru

В камере, в который находится Голунов, три железные кровати, стол, скамья и туалет / Фото: news.yandex.ru

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Когершын Сагиева посетила задержанного журналиста Ивана Голунова в изоляторе временного содержания и поговорила с ним о полученных травмах, пишет "Дождь".

Ранее гендиректор "Медузы" Галина Тимченко заявила, что накануне благодаря журналистским расследованиям Ивана Голунова были отменены тендеры на сумму около 6 млрд рублей. СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах и Кремле сообщают, что не исключена версия о заказном характере уголовного дела против Голунова. Было опубликовано видео, в котором рассказывается, как МВД фальсифицирует дело.

В камере, в который находится Голунов, три железные кровати, стол, скамья и туалет за тонкой перегородкой. "Мне передали продукты, сводили в душ. Здесь лучше, чем в УВД. Хотя на стуле у шкафа было удобно, к шкафу можно прислонить голову и немного подремать. Я вспомнил про еду на следующий день, когда пришла [член ОНК] Ева Меркачева, и спросила про это. До этого мне даже в голову не приходило поесть, наверное, это из-за стресса. В ИВС я поел сухой паек, галеты — хорошая вещь", — рассказал Голунов.

По его словам, допросы, экспертизы и очные ставки закончились через 30 часов после задержания. После этого его отвезли на медосвидетельствование, что заняло еще два часа. Его осмотрели и написали, что у него ушиб спины. Но ушиб грудной клетки и удар по виску не зафиксировали, утверждает Голунов.

"По голове меня ударили после того, как произошел досмотр, когда был обнаружен тот самый пакет — я стал настаивать, что дальнейшие действия должны проходить только в присутствии адвоката, иначе им придется на экспертизы-допросы меня нести, сотрудник рассердился и ударил дважды по виску, но не сильно, наверное, это называется "несдержанность". А ушибы груди и спины я получил чуть позже, когда меня  все же привели на экспертизу. В медцентре я снова заявил, что считаю происходящие действия незаконными, вцепился за лавочку, а оперативники стали меня отрывать и тащить к выходу. Спускаясь, мы упали, где-то на поручне остались мои часы. После я лежал на асфальте, на моей груди была нога оперативника, чтобы не сбежал. Надо понимать, что я все это время был в наручниках. Надо сказать, что наручники спереди намного лучше, чем сзади. Также, если ты "ведешь себя хорошо" опера могут их ослабить. А все, что я описываю, думаю, есть на видео, там точно были камеры наблюдения", — рассказал Голунов.

Он также отметил, что адвоката к нему пустили только в 6 утра на следующий день после задержания. По его словам, про возможность взять смывы с рук и срезы ногтей он узнал только от адвоката, их провели только после визита ОНК.

"Мне не угрожали, на меня не давили, если не считать того, что не давали никому позвонить. За две недели до случившегося были угрозы. Я хорошо понимаю, что со мной происходит, но нахожусь в нормальном состоянии. Когда адвокат приходит, вообще спокоен. Урывками узнаю о поддержке, тут главная проблема — никакой связи с внешним миром. Вот, вы мне сейчас рассказали про поддержку, и я счастлив. Спасибо всем, для меня это очень важно", — добавил Голунов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
16:53
Строители раскопали древний курган на Алтае с артефактами, которым 3 тысячи лет 0
16:37
Журналист Иван Голунов дал первое интервью после задержания 0
15:43
Жительницу Барнаула задержали за серию дерзких краж из дачных домиков 0
15:03
Красноярский депутат получил взятку, пообещав повысить населению тариф на тепло 0
14:46
Виктор Томенко подписал соглашение с "Черкизово" по развитию Алтайского края 1
14:33
Месяц на МКС обойдется космическому туристу в $59 миллионов 0
13:33
11-летняя девочка забеременела от отца подруги в Подмосковье 1
13:13
Пожар произошел в ТЦ в Новоалтайске из-за "Газели" 0
12:35
Ученые выяснили, почему организм перестает бороться со старением 0
12:13
"Фабрика" выступила в Рубцовске на день рождения депутата 0
11:33
Эрнст рассказал о судьбе шоу "Голос. Дети" после скандала с дочерью Алсу 0
11:01
Женщина год делала из себя куклу Барби, а получилась "надувная кукла" 1
10:19
Пьяный водитель врезался в автобус с детьми в Алтайском крае 5
10:13
Медики рассказали, почему фастфуд опасен для детей 0
09:43
Гендиректор "дочки" РЖД рассказал, что ездит в плацкарте на верхней полке 3
09:26
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены 0
09:02
Выглядеть стильно за копейки: с Charity Market одеваться стало еще выгодней 1
08:02
Единственная в Барнауле битва шеф-поваров состоится 8 июня в "Центральном" парке 2
07:42
"Алтай. Территория развития": когда пройдет форум в 2019 году и что там будет интересного 1
07:21
Депутаты и активисты ЛДПР высадили в Барнауле аллею из 70 елей 1
07:11
Карп Карполов: что нужно сделать для привлечения удачи 8 июня 1
07:01
Одно страшнее другого: морские чудища из блога мурманского моряка 7
06:43
Как получить налоговый вычет на обучение и лечение 0
06:28
"У меня 11 детей: десять с ДЦП и аутист", или Зачем нужны социальные работники 0
06:11
Град и грозы: прогноз погоды в Алтайском крае на 8 июня 0
06:01
Вячеслава Фетисова просят решить проблему главного долгостроя алтайского спорта 1
05:08
Конкурсного управляющего в Барнауле подозревают в коммерческом подкупе 0
04:28
Софи Тернер рассказала, кто забыл кофе в кадре "Игры Престолов" 1
03:55
Четверть россиян ходят в магазин со своим пакетом 1
02:36
Дуров решил создать новостной агрегатор без цензуры 1
01:19
Выпущен самый мощный четырехцилиндровый мотор в мире 0
00:55
Собаки испытывают стресс вместе с хозяевами 1
23:59
Новосибирца без сознания "выбросили" из трамвая 0
23:36
PR-директор Бари Алибасова рассказал о его состоянии 0
23:17
Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии 0
22:56
Путин объяснил, почему не разговаривает с Зеленским 1
22:37
Томенко ответил на вопрос о вероятности отставки мэра Барнаула 0
22:17
Семья Алибасова подаст в суд на производителя "Крота" 2
21:47
Путин ответил китайской пословицей на вопрос о торговой войне 0
21:25
Лукашенко возмутила сумма компенсации за грязную нефть 0
21:03
Смартфоны Huawei лишили Facebook, Instagram и WhatsApp 1
20:45
Барнаул занял второе место в РФ по управлению финансами 0
20:28
Экс-министра обманули на 15 млн рублей в Новосибирске 1
20:02
Алтайским фармацевтам грозит миллионный штраф за попытку подкупа 0
19:46
В Бийске создали трамвайный МУП, сменивший банкротного 0
19:28
Начальника отдела УМВД по Барнаулу обвиняют в особо крупной взятке 3
19:08
На Алтае женщину осудили из-за укуса полицейского за ногу 2
18:40
Глава Хакасии оценил значимость дороги Абакан – Бийск 0
18:29
Зеленский пообещал жесткий ответ Донбассу на обстрел 0
18:02
Мэрия Барнаула рассказала, как расширят улицу Попова за 600 миллионов 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.