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Строители раскопали древний курган на Алтае с артефактами, которым 3 тысячи лет

, ИА "Амител"
На этом месте в эпоху бронзы жили представители андроновской культуры
На Алтае древняя керамика XIII века до нашей эры буквально устилает дорогу / Фото: кадр из видео

На Алтае древняя керамика XIII века до нашей эры буквально устилает дорогу / Фото: кадр из видео

В Первомайском районе Алтайского края строители случайно раскопали древний курган, теперь ценные экспонаты ХIII века до нашей эры находятся прямо под ногами на проселочной дороге, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".

Керамическую посуду ушедших цивилизаций можно увидеть в музеях. Специалисты находят отдельные фрагменты в ходе раскопок, изучают, после склеивают из отдельных кусочков, восстанавливая в том виде, как в древности задумал мастер. А вот в Первомайском районе древняя керамика XIII века до нашей эры буквально устилает дорогу между строящейся базой отдыха и селом Рассказиха. Ценные находки замостили песком из неизвестного памятника археологии.

Судя по характерным узорам на древних осколках глиняной посуды, на этом месте в эпоху бронзы жили представители андроновской культуры. Сплошного археологического обследования в этих местах не проводили, но в двухстах метрах отсюда разведанное археологами поселение Бониха-1, к северу грунтовый могильник Тузовские бугры. 

Между тем в паре сотен метров отсюда продолжаются вскрышные работы. Погрузчик набирает грунт с песком, его увозит грузовик без номеров. Работники от общения со специалистами уклоняются. По итогам осмотра памятника археологии те составили заявление в краевую прокуратуру и в Алтайохранкультуру, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение объекта археологического наследия.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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