Борец греко-римского стиля Сергей Чуев был убит на юго-западе Москве, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел в ночь на субботу, 8 июня, на Южнобутовской улице.
34-летний мастер спорта заступился за беременную женщину, к которой приставала компания из трех человек. Конфликт случился на берегу пруда. Хулиганы не стали останавливаться, даже когда спортсмен упал в воду. Они продолжали избивать его, пока тот не утонул.
"Группа лиц, предположительно кавказской внешности, приставала к женщине в парке Южного Бутово. Хватали ее и вели себя неподобающим образом. Очевидец, проходивший мимо с женой, сделал замечание и заступился за женщину. В результате группа лиц напала на него и после ударов сбросили в пруд. Жена вытащить мужа не смогла, на помощь подоспел другой мужчина, но спасти пострадавшего не удалось", — сообщается в СМИ.
Отмечается, что преступники скрылись с места трагедии. Ведется их розыск. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Кавказцы как у себя дома. Так нам и надо. Собачимся друг она друга, вместо того чтобы стоять горой друг за друга. Тогда никто бы не осмелился творить подобное.