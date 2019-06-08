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Кудрин рассказал, как побороть "триллионную" коррупцию в России

, ИА "Амител"
Для этого, по его мнению, необходимо предпринять три шага
Кудрин считает, что для борьбы с коррупцией необходимы лучшие практики / Фото: topdialog.ru

Кудрин считает, что для борьбы с коррупцией необходимы лучшие практики / Фото: topdialog.ru

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что справиться с коррупцией в России позволит внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти, сообщает РИА "Новости".

"У нас есть проблема эффективности госуправления, коррупции. Считаю, что если введем лучшие практики, которые используются в мире, по открытости органов власти, то минимум на 50 процентов мы с коррупцией справимся. С той самой жестокой, тайной, миллиардной, триллионной коррупцией", — сказал Кудрин.

Для этого, по его мнению, необходимо предпринять три шага. Первый — обеспечить полноту и достоверность ведомственных баз данных. "Сегодня министерства не выполняют законодательство по открытости", — подчеркнул Кудрин, добавив, что аудитором открытости министерств и ведомств станет Счетная палата. — Будем проверять качество баз данных. Вообще с ними невозможно иногда работать".

"Второй шаг — понятным языком писать все наши шаги, наши законы, наши проекты излагать. Был хороший опыт, когда законопроекты выставлялись на дискуссию. Сейчас это практически прекращено", — добавил Кудрин.

"Третий шаг — это открытый диалог. Обратная связь должна иметь разные форматы", — заключил глава СП.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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