Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в утренние часы местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью +9...+14. Днем +20...+25, на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, гроза, возможен град, в утренние часы местами туман, ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В Барнауле ночью +12...+14, днем +21...+23. Ночью без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Днем временами дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с.
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