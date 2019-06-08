Снижение числа женщин фертильного возраста отметили в Минтруде

Первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко на сессии "Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции" на ПМЭФ заявил, что число женщин фертильного возраста к 2033 году снизится на четверть, сообщает РИА "Новости".
Фертильный возраст – это период в жизни женщины, в течение которого она способна вынашивать и рожать детей.
Вовченко рассказал, что с введением дополнительных мер по стимулированию рождаемости в РФ отмечалась положительная тенденция до 2015 года: более чем на треть увеличилась рождаемость, на 36% увеличился суммарный коэффициент рождаемости.
Также, по его словам, более чем на 10% снизились показатели по смертности.
"2016-2018 годы показали, как может сильно ухудшаться достигнутый результат, мы за эти годы сейчас больше чем на 15% упали в рождаемости, в суммарном коэффициенте", – отметил Вовченко.
Он также подчеркнул, что вместе с этими факторами отмечалось еще снижение числа женщин фертильного возраста.
"Это число будет стремительно уменьшаться <...> к 2033 году на четверть уменьшится количество женщин таких возрастов", – добавил замминистра.
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