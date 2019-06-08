Медики назвали главные ошибки, приводящие к ожирению

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала о пищевых привычках, которые чаще всего провоцируют ожирение, пишет "Российская газета".

Драпкина отметила, что в большинстве случаев проблемы с лишним весом начинаются в детстве. У тех, кто ребенком имел повышенный индекс массы тела (ИМТ), к 30-40 годам велика вероятность развития гипертонии и ожирения. При этом уже в подростковом возрасте избыточный вес увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом люди чаще всего имеют нездоровые пищевые привычки. Одной из них является дисбаланс в поступлении и расходовании энергии. Для того чтобы решить эту проблему, необходимо есть именно столько, сколько хочется, а не больше. Также нужно минимизировать количество перекусов между основными приемами пищи.

"К сожалению, мы живем в среде, поощряющей непрерывное обжорство: полный холодильник дома, в городе на каждом шагу кафе, киоски, где можно быстро перекусить", – пояснила Драпкина.

Медики советуют не доверять рекламным слоганам о полезности полуфабрикатов и фастфуда. "А детей вообще лучше от рекламы оградить, и не надо брать их с собой в магазин за продуктами – так будет меньше соблазнов для них и нервотрепки для родителей", – отмечают эксперты.

Еще одной причиной ожирения становится ежедневный избыток "пустых" углеводов при недостатке клетчатки. Регулярное употребление соков и сладкой газировки создает постоянную потребность организма в сладком. Необходимо включить в рацион овощи, зелень и фрукты, а также рыбу.

Совсем отказываться от углеводов неправильно – нужны каши, хлеб с отрубями. Отруби и другие источники клетчатки (семена подорожника, чиа и т.д.) можно добавлять и в салаты, и в готовые блюда", – отметил педиатр Федор Катасонов.

Еще одной причиной набора веса становится отсутствие "культуры неспешной еды". "Мы не собираемся все вместе на ужин, на обед, едим быстро, а это неправильно", – подчеркнула Драпкина, добавив, что нужно использовать все возможности для совместных приемов пищи и обязательно завтракать.

Также врачи отмечают важную роль сна в поддержании и нормализации веса, поскольку нехватка сна бьет по иммунитету и гормональной системе. Медики советуют обеспечить благоприятную для сна среду, чтобы в ночное время не мешали шум или свет, а также выработать режим сна – ложиться и вставать в одно и то же время.