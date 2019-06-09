Операция по задержанию прошла в одном из столичных торговых центров / Фото: ren.tv
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены подозреваемые в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, произошедшем на юге Москвы.
Операция по задержанию прошла в одном из столичных торговых центров. Участники ночной расправы над борцом обедали в торговом центре как ни в чем не бывало.
Ранее о задержании сообщили в МВД и Следственном комитете. Имена подозреваемых на данный момент не раскрываются.
"Столичные полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в нанесении телесных повреждений мужчине и женщине на юго-западе Москвы. Преступление было совершено около 23:30 7 июня 2019 года. Мужчина от полученных травм скончался. Задержанные доставляются для проведения следственных действий", – заявил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.
В СК уточнили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Тело Сергея Чуева было обнаружено в ночь на 8 июня в парке на Южнобутовской улице.
По словам очевидцев, Чуев, проходивший мимо с женой, вступился за незнакомую беременную женщину, к которой приставали хулиганы. Спортсмен сделал им замечание, после чего злоумышленники стали избивать его. После они сбросили его в пруд и, как отмечают очевидцы, продолжили бить его там, пока мужчина не ушел под воду. После хулиганы убежали. "Жена вытащить мужа не смогла, на помощь подоспел другой мужчина, но спасти пострадавшего не удалось", – сообщалось в СМИ.
Телеканал "Звезда" побеседовал с другом погибшего спортсмена Сергеем Поляковым. По его словам, Чуев был человеком отзывчивым и всегда старался помогать людям.
Комментарии
а чё имена, и так по фото видно, что мухамеды какието