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Опубликованы фото задержанных за убийство борца, защитившего беременную женщину

, ИА "Амител"
Имена подозреваемых на данный момент не раскрываются

Операция по задержанию прошла в одном из столичных торговых центров / Фото: ren.tv

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены подозреваемые в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, произошедшем на юге Москвы.

Операция по задержанию прошла в одном из столичных торговых центров. Участники ночной расправы над борцом обедали в торговом центре как ни в чем не бывало.

Ранее о задержании сообщили в МВД и Следственном комитете. Имена подозреваемых на данный момент не раскрываются.

"Столичные полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в нанесении телесных повреждений мужчине и женщине на юго-западе Москвы. Преступление было совершено около 23:30 7 июня 2019 года. Мужчина от полученных травм скончался. Задержанные доставляются для проведения следственных действий", – заявил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

В СК уточнили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Тело Сергея Чуева было обнаружено в ночь на 8 июня в парке на Южнобутовской улице.

По словам очевидцев, Чуев, проходивший мимо с женой, вступился за незнакомую беременную женщину, к которой приставали хулиганы. Спортсмен сделал им замечание, после чего злоумышленники стали избивать его. После они сбросили его в пруд и, как отмечают очевидцы, продолжили бить его там, пока мужчина не ушел под воду. После хулиганы убежали. "Жена вытащить мужа не смогла, на помощь подоспел другой мужчина, но спасти пострадавшего не удалось", – сообщалось в СМИ. 

Телеканал "Звезда" побеседовал с другом погибшего спортсмена Сергеем Поляковым. По его словам, Чуев был человеком отзывчивым и всегда старался помогать людям.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

9.06.2019 10:11
Брий

Конченные, нет оправдания. Я протестую,....,,,

0  0
9.06.2019 10:29
- гость -

Нет плохих национальностей.

0  0
9.06.2019 10:32
месный

а чё имена, и так по фото видно, что мухамеды какието

0  0
9.06.2019 11:12
- гость -

Ввести запрет для них надо при нахождении в общественном месте более 2-х человек, сразу суток на 15 закрывать. У них крышу сносит, когда их больше 2-х.

0  0
9.06.2019 11:22
- гость -

Опять заезжие подонки.Москва уже задыхается от этой ***. Страшно за детей и близких.Поймали это хорошо,но человека не вернуть.Меры нужны при въезде в Москву жесткого фильтра!И закон для граждан о оружии разумный.В котором можно будет наказывать их на своей земле как бешеных животных.

0  0
9.06.2019 11:29
- гость -

уроды моральные и генетические

0  0
9.06.2019 11:29
- гость -

тожерусские

0  0
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