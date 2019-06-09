В настоящее время по факту происшествия проводится проверка / Фото: vk.com/barneos22
В Алтайском крае произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина, находившаяся в отечественном автомобиле, сообщает региональное МВД.
ДТП произошло в Заринском районе в субботу, 8 июня, около 17 часов на 110-м километре автодороги Мартыново – Тогул – Залесово.
"Водитель, мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Королла", выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099, под управлением женщины 1976 года рождения", – говорится в сообщении ведомства.
В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля, женщина 1968 года рождения, скончалась на месте происшествия. Водителям обоих транспортных средств, а также еще одному пассажиру автомобиля ВАЗ, мужчине 1967 года рождения, оказана медицинская помощь.
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства.
Комментарии
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На пруле проперженом ехала бы,живая бы осталась.