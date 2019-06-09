Окрошка с мясом: рецепт вкуснейшего летнего супа от Sofi

"Давайте готовить вкусную, домашнюю мясную окрошку с освежающим и терпким квасом и, конечно же, с любовью", – предлагает наш фудблогер София. А давайте, согласились мы и публикуем новый рецепт вкуснейшего летнего холодного супа.
Окрошка с мясом
Что потребуется?
- 400 г говяжьего балыка
- 5 средних огурчиков
- 7 редисок
- 2 картофелины
- 5 яиц куриных или 15 яиц перепелиных
- 1 литр кваса окрошечного
- сметана, горчица и хрен (по вкусу)
- зелень (укроп, петрушка, лук зеленый)
- чеснок 2 дольки
- масло подсолнечное рафинированное
- соль, черный молотый перец
Как готовить?
1. Мясо комнатной температуры помыть и обсушить бумажными салфетками. Немного посолить и обтереть свежемолотым черным перцем. Взбрызнуть тонким слоем подсолнечного масла. Отправить в рукав для запекания вместе с раздавленными тупой частью ножа дольками чеснока в разогретую до 180 °С духовку на 60-70 минут.
2. Картофель помыть, обколоть немного ножом, завернуть в фольгу и также отправить в духовку (вместе с мясом) только на 25-30 минут, в зависимости от размера.
3. Огурцы и редис нарезать мелкими кубиками. Картофель и мясо остудить. Картофель почистить от кожуры и также нарезать на некрупные кубики. Зелень нарезать мелко. Яйца отварить и очистить. Все ингредиенты смешать.
4. Сметану смешать с горчицей и хреном.
Для подачи я овощи смешала с заправкой и выложила в небольшую емкость, перевернула и подавала отдельно с графином кваса, украшая перепелиными яйцами и редисом, а также с кусочком ржаного хлеба
Делитесь своими секретами, с чем вы любите готовить окрошку?
Приятного аппетита! Больше рецептов от Софьи смотрите в ее Instagram.
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