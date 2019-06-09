Житель Барнаула украл из магазина 14 кусков сыра

В Алтайском крае сотрудники полиции задержали молодого человека, подозреваемого в открытом хищении сыра из магазина торговой сети, сообщает региональное МВД.
Отмечается, что за помощью в полицию обратился директор продуктового магазина, заявивший о хищении 14-ти кусков сыра.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали молодого человека 1995 года рождения, ранее судимого за аналогичное преступление", — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
Комментарии
Синдром Роки
А молодому человеку написать встречное заявление - об остром пищевом отравлении сыром (вижу на фото), у самого зубуы чуть не склеились. И поделиться с директором, чтобы его он тоже поел и снять на видео.Будет знать, что продает, а не отдает даром.
пожизненно за 14 кусков сыра - 3 ярда Сердюкова - домашний арест помощников и его повышение