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Самолет заходил на экстренную посадку в Екатеринбурге с жутким свистом в салоне

, ИА "Амител"
Свист доносился из салона самолета, все пассажиры сидели молча
Пассажиры вернувшегося борта вылетели в Екатеринбург резервным самолетом / Фото: кадр из видео

Пассажиры вернувшегося борта вылетели в Екатеринбург резервным самолетом / Фото: кадр из видео

Свист неизвестного происхождения услышали пассажиры самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, сообщает телеканал "Звезда".

Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково через полчаса после вылета. Свист доносился из салона самолета. Все пассажиры сидели молча.

Как сообщает портал E1, командир воздушного судна объявил о проблеме с закрытием шасси. После этого лайнер, выполнявший рейс U6 226, благополучно вернулся в аэропорт, где его встретили пожарные и медики.

Пассажиры вернувшегося борта вылетели в Екатеринбург резервным самолетом.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

9.06.2019 13:40
Чучмек

Раз в заголовке жирным шрифтом не говорится о марке самолёта, значит это точно не Суперджет...

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