Свист неизвестного происхождения услышали пассажиры самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, сообщает телеканал "Звезда".
Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково через полчаса после вылета. Свист доносился из салона самолета. Все пассажиры сидели молча.
Как сообщает портал E1, командир воздушного судна объявил о проблеме с закрытием шасси. После этого лайнер, выполнявший рейс U6 226, благополучно вернулся в аэропорт, где его встретили пожарные и медики.
Пассажиры вернувшегося борта вылетели в Екатеринбург резервным самолетом.
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