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Ужесточили наказание за кражу электричества в России

, ИА "Амител"
Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством
Штрафы за первое самовольное подключение остались прежними / Фото: ok.ru

Штрафы за первое самовольное подключение остались прежними / Фото: ok.ru

В России 9 июня вступил в силу ввели закон, согласно которому вводится штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям, сообщает РИА "Новости".

Штрафы за первое самовольное подключение к электро- или теплосети остались прежними. Физические лица должны будут заплатить за это от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Юридические — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. За повторную кражу энергии физические лица теперь обязаны будут выплатить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, а должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить штраф от 80 до 200 тысяч. Юридические лица же облагаются санкцией в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.

Внесение данных изменений направлено на обеспечение защиты прав организаций топливно-энергетического комплекса на принадлежащие им энергоресурсы. Необходимость применения более жестких санкций к лицам, совершающим повторное незаконное присоединение и потребление таких ресурсов, правительство России обосновывало ранее недостаточностью мер воздействия, предусмотренных сейчас Кодексом об административных правонарушениях.

Ранее депутаты Госдумы Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев направили в правительство и Верховный суд для отзывов законопроект, в котором предлагают ввести наказание до шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии. Однако позднее Минэнерго отказалось от этой идеи.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

9.06.2019 13:22
месный

А где наказание перкупам за завышение цены в разы по дороге от производителя до конечного потребителя??!?!!!!??

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