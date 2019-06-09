"Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится 20 июня

"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня 2019 года, сообщается на сайте Кремля.
Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени 20 июня. Транслировать мероприятие будут телеканалы: "Первый канал", ОТР, "Россия 1", "Россия 24", НТВ, МИР, а также радиостанции: "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
Уточняется, что прием вопросов начался сегодня в 8:00 по московскому времени и продлится вплоть до окончания программы 20 июня. Задать вопрос президенту России можно, позвонив по телефону, отправив SMS, а также через сайт "Прямой линии" или специальное мобильное приложение.
Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru. Там же доступна подробная информация о предстоящей "Прямой линии", способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ.
Прямая линия с Владимиром Путиным проходит каждый год начиная с 2001 года.
Комментарии
нужные вопросы уже согласовываются ага?