Воскресенье, 9 Июнь, 16:56

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,04
€ 73,26
Обь
463см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Депутаты Госдумы посетили туркластер "Барнаул – горнозаводской город"

, ИА "Амител"
В состав делегации вошел первый зампред Комитета ГД по спорту Вячеслав Фетисов
Депутаты отметили, что кластер может сформировать востребованный туристский продукт / Фото: alttur22.ru

Депутаты отметили, что кластер может сформировать востребованный туристский продукт / Фото: alttur22.ru

Члены Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в субботу, 8 июня, в ходе рабочего визита в Алтайский край посетили туристско-рекреационный кластер "Барнаул – горнозаводской город", сообщается на официальном сайте региона.

Кластер был построен в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)". Основой кластера, созданного на основе уникального историко-культурного наследия, стала историческая часть Барнаула, в которой есть уже полюбившиеся горожанам и гостям объекты притяжения. Концепция туркластера включает два основных направления: восстановление исторической части краевой столицы и развитие делового туризма. С 2015 года в развитие проекта вложено 4 млрд рублей (674,6 млн рублей – средства федерального бюджета, 550,6 млн – средства консолидированного бюджета Алтайского края, и 2,84 млрд – частные инвестиции). Техническая готовность кластера составляет 100%. Введено в эксплуатацию 11 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, создано 38 туристских объектов. Развитие проекта планируется продолжить, а также расширить спектр предоставляемых услуг посредством вовлечения нагорной части города Барнаула, где расположен Ленточный бор – светлохвойный реликтовый лес с объектами оздоровления.

В состав делегации вошли первый заместитель председателя комитета Вячеслав Фетисов, а также члены комитета Марат Бариев, Рима БаталоваНаталья КувшиноваБувайсар Сайтиев, Мурат Хасанов и Сергей Чепиков.

Депутаты отметили, что кластер имеет перспективу сформировать широко востребованный туристский продукт и тем самым привлечь дополнительный поток гостей в столицу региона. В частности, Бариев отметил, что кластер является одним из трех объектов, созданных в рамках федеральной программы. В ходе рабочего визита планируется посетить все три объекта.

Гости также познакомятся со спортивной инфраструктурой края. "Мы уже осмотрели Парк спорта, построенный за счет частных инвестиций, где жители Барнаула могут поддерживать свою физическую форму и вести здоровый образ жизни. Особо хочется отметить меры, принимаемые для сохранения исторического облика Барнаула, проведение реставрации исторических зданий, объектов культурного наследия. Надеюсь, эта работа будет продолжена", – подчеркнул Бариев.

Кувшинова рассказала, что итогом рабочего визита станет расширенное совещание комитета, основная роль в котором будет отведена диалогу с представителями региональных и муниципальных структур, общественности, предпринимательского сообщества Алтайского края.

"Нам важно понимать эффективность принятых законов, чтобы нормы действительно работали на местах и были полезны. Также обсудим вопросы влияния качественной социальной, спортивной инфраструктуры на привлечение молодых специалистов в малые города и сельскую местность. Озвученные в рамках совещания предложения мы будем учитывать в работе профильного комитета Госдумы, в работе с федеральными министерствами и при разработке программ и проектов", – отметила Кувшинова.

Также депутаты посетили спортивные объекты города Барнаула, осмотрели строительную площадку крытого катка с искусственным льдом специализированной школы олимпийского резерва по хоккею "Алтай", провели мастер-классы и встречи со спортивным сообществом региона.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
16:08
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова 0
15:47
Очередное пьяное ДТП в Барнауле с участием BMW проверяют в МВД 0
15:16
МВД: 15 человек пострадали при столкновении экскурсионных автобусов в Сочи 0
14:59
Депутаты Госдумы посетили туркластер "Барнаул – горнозаводской город" 0
14:41
Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах: дом, земля и квартира 2
13:56
Жительница Барнаула подделала документы ради смартфона за 90 тысяч рублей 0
13:09
Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня 6
12:56
Ужесточили наказание за кражу электричества в России 1
12:39
Самолет заходил на экстренную посадку в Екатеринбурге с жутким свистом в салоне 2
11:56
Пьяный полицейский протаранил три легковушки в Дагестане 0
11:33
Житель Барнаула украл из магазина 14 кусков сыра 3
10:38
Минпросвещения не планирует вводить новые предметы в школах 0
10:16
Жительница Алтая погибла из-за водителя, выехавшего на встречную полосу 7
09:56
Опубликованы фото задержанных за убийство борца, защитившего беременную женщину 27
09:32
Кудрин отказался от предложения Орешкина войти в совет при Росстате 0
07:45
Что вы не знаете о своем друге. 10 фактов о дружбе, которые вас удивят 0
07:33
Ежегодно в Алтайском крае выявляют около 11 тысяч случаев рака 2
07:21
За нами будущее: как застраивают центр Барнаула 21
07:04
Окрошка с мясом: рецепт вкуснейшего летнего супа от Sofi 0
06:44
Друг в беде не бросит: смешные и трогательные фотографии о дружбе 2
06:28
Силой заберут: что будет, если не платить налог 0
06:12
Ветер, грозы и град: прогноз погоды в Алтайском крае на 9 июня 0
06:01
Более 175 тысяч школьников Алтайского края поедут в лагеря летом 2019 года 0
23:46
Медики назвали главные ошибки, приводящие к ожирению 0
22:59
Снижение числа женщин фертильного возраста отметили в Минтруде 2
21:26
"Мог уснуть": ДТП с участием двух маршруток произошло в Барнауле 1
20:56
Названы три опасности бурного потребительского кредитования 0
19:52
Несколько подростков в Барнауле вышли из маршрутки через окно 0
19:36
Падение рождаемости в России связали с низким доходом семей 3
18:54
От +9 до +25: погода в Алтайском крае на 9 июня 0
18:44
Кудрин рассказал, как побороть "триллионную" коррупцию в России 6
17:46
Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков 9
17:11
Мастера спорта по борьбе, заступившегося за женщину, избили и утопили в Москве 12
16:53
Строители раскопали древний курган на Алтае с артефактами, которым 3 тысячи лет 0
16:37
Журналист Иван Голунов дал первое интервью после задержания 3
15:43
Жительницу Барнаула задержали за серию дерзких краж из дачных домиков 0
15:03
Красноярский депутат получил взятку, пообещав повысить населению тариф на тепло 2
14:46
Виктор Томенко подписал соглашение с "Черкизово" по развитию Алтайского края 3
14:33
Месяц на МКС обойдется космическому туристу в $59 миллионов 0
13:33
11-летняя девочка забеременела от отца подруги в Подмосковье 3
13:13
Пожар произошел в ТЦ в Новоалтайске из-за "Газели" 0
12:35
Ученые выяснили, почему организм перестает бороться со старением 0
12:13
"Фабрика" выступила в Рубцовске на день рождения депутата 3
11:33
Эрнст рассказал о судьбе шоу "Голос. Дети" после скандала с дочерью Алсу 1
11:01
Женщина год делала из себя куклу Барби, а получилась "надувная кукла" 2
10:19
Пьяный водитель врезался в автобус с детьми в Алтайском крае 6
10:13
Медики рассказали, почему фастфуд опасен для детей 0
09:43
Гендиректор "дочки" РЖД рассказал, что ездит в плацкарте на верхней полке 4
09:26
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены 0
09:02
Выглядеть стильно за копейки: с Charity Market одеваться стало еще выгодней 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.