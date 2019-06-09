Депутаты Госдумы посетили туркластер "Барнаул – горнозаводской город"

Члены Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в субботу, 8 июня, в ходе рабочего визита в Алтайский край посетили туристско-рекреационный кластер "Барнаул – горнозаводской город", сообщается на официальном сайте региона.
Кластер был построен в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)". Основой кластера, созданного на основе уникального историко-культурного наследия, стала историческая часть Барнаула, в которой есть уже полюбившиеся горожанам и гостям объекты притяжения. Концепция туркластера включает два основных направления: восстановление исторической части краевой столицы и развитие делового туризма. С 2015 года в развитие проекта вложено 4 млрд рублей (674,6 млн рублей – средства федерального бюджета, 550,6 млн – средства консолидированного бюджета Алтайского края, и 2,84 млрд – частные инвестиции). Техническая готовность кластера составляет 100%. Введено в эксплуатацию 11 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, создано 38 туристских объектов. Развитие проекта планируется продолжить, а также расширить спектр предоставляемых услуг посредством вовлечения нагорной части города Барнаула, где расположен Ленточный бор – светлохвойный реликтовый лес с объектами оздоровления.
В состав делегации вошли первый заместитель председателя комитета Вячеслав Фетисов, а также члены комитета Марат Бариев, Рима Баталова, Наталья Кувшинова, Бувайсар Сайтиев, Мурат Хасанов и Сергей Чепиков.
Депутаты отметили, что кластер имеет перспективу сформировать широко востребованный туристский продукт и тем самым привлечь дополнительный поток гостей в столицу региона. В частности, Бариев отметил, что кластер является одним из трех объектов, созданных в рамках федеральной программы. В ходе рабочего визита планируется посетить все три объекта.
Гости также познакомятся со спортивной инфраструктурой края. "Мы уже осмотрели Парк спорта, построенный за счет частных инвестиций, где жители Барнаула могут поддерживать свою физическую форму и вести здоровый образ жизни. Особо хочется отметить меры, принимаемые для сохранения исторического облика Барнаула, проведение реставрации исторических зданий, объектов культурного наследия. Надеюсь, эта работа будет продолжена", – подчеркнул Бариев.
Кувшинова рассказала, что итогом рабочего визита станет расширенное совещание комитета, основная роль в котором будет отведена диалогу с представителями региональных и муниципальных структур, общественности, предпринимательского сообщества Алтайского края.
"Нам важно понимать эффективность принятых законов, чтобы нормы действительно работали на местах и были полезны. Также обсудим вопросы влияния качественной социальной, спортивной инфраструктуры на привлечение молодых специалистов в малые города и сельскую местность. Озвученные в рамках совещания предложения мы будем учитывать в работе профильного комитета Госдумы, в работе с федеральными министерствами и при разработке программ и проектов", – отметила Кувшинова.
Также депутаты посетили спортивные объекты города Барнаула, осмотрели строительную площадку крытого катка с искусственным льдом специализированной школы олимпийского резерва по хоккею "Алтай", провели мастер-классы и встречи со спортивным сообществом региона.
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