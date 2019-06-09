Число пострадавших в ДТП в Сочи, где столкнулись два экскурсионных автобуса, возросло до 15 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Количество пострадавших возросло до 15 человек, из которых один несовершеннолетний", – сообщили в управлении.
"На пересечении Старообрядческой и Таврической в городе Сочи произошло столкновение двух экскурсионных автобусов", – добавили в ведомстве.
На месте ДТП в настоящее время работает оперативно-следственная группа.
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