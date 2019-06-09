В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
ДТП произошло на пересечении Таврической и Старообрядческой улиц в районе Олимпийского парка.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный Минздрав, за медицинской помощью обратились 26 человек, 23 из них, в том числе трое детей, госпитализированы.
Ранее сообщалось, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Из Краснодара в Сочи направлен вертолет санавиации, задействованы все медслужбы, добавили в ведомстве.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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