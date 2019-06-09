Более ста тысяч человек подписали петицию на портале "Change.org" с требованием освободить корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. На данный момент число подписавших петицию составляет 102 392 человек.
Журналист Иван Голунов подозревает, что подбрасывание ему наркотиков связано с его расследованием о криминальных аспектах похоронного бизнеса Олега Шелягова. "Как Олег Валерьевич Шелягов зарабатывает деньги? Посмотрим на примере одной компании. Шелягов с 2013 года являлся гендиректором АО "Военно-мемориальная компания" (ВМК). Только в этой компании он получает зарплату в размере 4 млн рублей, а иногда балует себя премиями (в 2015 году она составила 19 млн рублей). ВМК оплачивала его перелеты бизнес-классом, проживание в дорогих отелях и необъяснимые командировки. При Олеге Шелягове компания вела заведомо убыточную деятельность. За пять лет предприятие израсходовало около 7 млрд. руб., которые по факту списаны в убытки", — сообщается в Telegram-канале "НЕБОЖЕНА". Ранее супруга Шелягова Виктория не побоялась рассказать "Татлеру" о наркотиках в жизни своей дочери и других хороших детей. Также она сообщила, что у ее семьи есть "кусочек земли на Сейшелах, в глубокой старости я буду выращивать там зелень и помидоры".
В то же время, более шести тысяч подписей поставили журналисты под опубликованным Профсоюзом журналистов и работников СМИ открытым письмом с требованием освободить Голунова.
Авторы письма расценивают задержание Голунова как провокацию. Также они требуют "немедленно освободить Ивана и предоставить все материалы полиции и следствия журналистам". Кроме того, как отмечается, сотрудники полиции, которые фальсифицировали дело, должны оказаться на скамье подсудимых.
Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков (ч. 3 ст. 30 — п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у Голунова были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства — вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.
В суде Голунов заявил о своей невиновности. Следствие ходатайствовало о заключении журналиста под стражу. Суд отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.
Комментарии
Свободу либеральному наркоману?!
3/4 подписантов русскоговорящие не граждане России.
Уже набило оскомину: если преступление , не важно какое, совершает депутат-чиновник-единоросс или православный священник, сетевые тролли взахлеб и взвизг требуют казни , кастрации, "на кол". Но любой оппозиционный подонок; педофил, наркоман, бюджетный ворюга должен быть освобождён и немедленно! Либерастам наши законы по....! И эти особи борются с коррупцией? Что серьёзно???
9.06.2019 18:34
- гость -
тебе тролю непонять, что разница между настоящим преступлением и сфабрикованным делом очень большая