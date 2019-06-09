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Ким Чен Ына обвинили в скармливании провинившегося генерала пираньям

, ИА "Амител"
Отмечается, что генерала, чье имя не раскрывается, заподозрили в подготовке переворота
Сообщается, что Ким Чен Ын приказал бросить генерала в кишащую пираньями воду / Фото: businessinsider.com

Сообщается, что Ким Чен Ын приказал бросить генерала в кишащую пираньями воду / Фото: businessinsider.com

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын протестировал новый метод казни, якобы бросив провинившегося генерала в аквариум с голодными пираньями, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Daily Star.

По данным издания, генерала, чье имя не раскрывается, заподозрили в подготовке переворота. Отмечается, что огромный аквариум с хищными рыбами расположен в главной резиденции лидера КНДР.

Прежде чем военного бросили в кишащую пираньями воду, ему нанесли несколько ножевых ран. Источник издания утверждает, что точная причина смерти генерала остается неизвестной. Он мог умереть от кровоточащих ран, нападения рыб либо утонуть.

"Ким привык запугивать людей. Многие враги государства были казнены публично. Он хочет, чтобы все знали, даже его приближенные, что никто не застрахован от мучительной смерти, если он заподозрит неладное. Он казнил членов своей семьи и убил высокопоставленных чиновников. Просто потому, что они мало хлопали во время одного из его выступлений", — пишет издание со ссылкой на источник.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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