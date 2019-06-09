"Россия 24" пообещала переделать сюжет с ложью об опьянении Голунова

Главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов заявил, что в эфире выйдет новый выпуск программы "Дежурная часть", где ранее появился сюжет, в котором утверждалось, что корреспондент "Медузы" Иван Голунов при задержании находился в состоянии опьянения, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
По словам Бекасова, выпуск выйдет в 17:20 по московскому времени. Он подчеркнул, что из него уберут некорректную информацию о состоянии журналиста.
Ранее корреспондент "России 24" сослался на медицинскую справку, которая, по его словам, подтверждает состояние опьянения Голунова.
"Какого именно — эксперты установят позже", — заключил корреспондент. Однако на самой справке, которую показали в эфире, видна приписка врача о том, что у Голунова не обнаружены признаки опьянения.
Ранее МВД "поймали" на фальсификации фотографий с наркотиками, сделанных якобы в квартире Голунова. Ведомство сообщило, что произошла ошибка и ведется внутреннее разбирательство, которое покажет как такое могло произойти.
Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также несколько граммов обнаружили при обыске в его квартире. Журналист заявил о том, что наркотики ему подбросили. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест до 7 августа. Сообщалось, что за две недели до задержания Голунов начал получать угрозы. Он, в частности, известен расследованиями госзакупок, похоронного бизнеса и "черных кредиторов".
Комментарии
А те, кто орал про пробитую голову и сломанные рёбра, опровержения уже написали и перед полицией извинились?
9.06.2019 20:42 А те, кто орал про оторванную ногу? Просто я не слышал, что кто-то орал и уж тем более про пробитую голову. Меня просто дома несколько часов не было.
Когда я это где-то читал, то говорилось о подозрении на сотрясение и перелом ребер. В целом, а что не так? Если ваш ребенок упадет со второго этажа на ногу, то вы же его также повезете с подозрением на перелом. Если на вас ветка сверху упадет и рука плетью повиснет, то также с подозрением на перелом ключицы рванете. Если жену(мужа, маму, папу) машина собьет и будет больно даже голову поворачивать из-за болей в груди, то, прикиньте, даже врачи увезут его в больницу с подозрением на перелом ребер.
Совсем с головой плохо?