Горбачев прокомментировал сюжет сериала "Чернобыль"

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не давал распоряжения не награждать академика Валерия Легасова званием Героя Социалистического труда за участие в расследовании причин аварии на чернобыльской атомной станции, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Согласно одной из версий, член правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии на АЭС Валерий Легасов разгласил ряд секретных сведений во время выступления на конференции МАГАТЭ в Вене в 1986 году. Некоторые историки утверждают, что после этого Михаил Горбачев дал личное указание не награждать его званием Героя Социалистического Труда. Карьерный рост Легасова прекратился. Академика дважды выдвигали на это звание, но он его так и не получил. Через два года после катастрофы Легасов закончил жизнь самоубийством.

По сюжету сериала HBO "Чернобыль", карьера Легасова прекратилась после того, как он представил свою версию атомной катастрофы.

"Я не давал [указаний]. А кроме меня кто даст? Это выдумки", — заявил Горбачев, говоря о решении не награждать Легасова.

Он также рассказал, что еще не успел посмотреть сериал: "По простым причинам — в больнице все время. Обещали мне организовать просмотр в больнице. Пока нет".

Валерий Легасов — один из главных героев сериала "Чернобыль". В последней серии он выступает на суде, где выносят приговор работникам ЧАЭС. В своем монологе ученый обвиняет государство в умалчивании дефектов атомных реакторов, которые, по его мнению, наряду с действиями сотрудников станции привели к катастрофе 1986 года. В действительности Легасов не присутствовал в суде, эту сцену выдумали.

В сериале также сообщается, что Легасов занимался расследованием причин аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Он представил результаты своей работы в Австрии в августе того же года. Как отмечается, после этого в 1987 году ученого не избрали в научно-технический совет. В 1986-1987 годах его дважды выдвигали на звание Героя Социалистического Труда, но Легасов не удостоился этой награды. В 1988 году он покончил с собой. Перед смертью ученый записал свои воспоминания на кассеты. По его мнению, взрыв на ЧАЭС произошел из-за "десятилетней задержки развития" атомной энергетики в СССР, дефектов реактора, экономии средств и нарушении техники безопасности.