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Виктор Томенко рассказал о соцсетях, критике власти и разрезании ленточек

, ИА "Амител"
"Там, где все получается и надо только ленточки разрезать, руководству края не обязательно появляться", – отметил Томенко
Виктор Томенко отметил, что нормально относится к критике / Фото: twitter.com

Виктор Томенко отметил, что нормально относится к критике / Фото: twitter.com

Чуть больше года назад губернатор Алтайского края Виктор Томенко был назначен на должность исполняющего обязанности главы региона. В интервью программе "Вести Алтай" он подвел итоги работы за прошедший период, сообщает ГТРК "АЛТАЙ"

Томенко рассказал, как он относится к критике, читает ли то, что пишут в обращениях к нему жители края, и куда в ближайшее время направит десант из чиновников своего правительства. Публикуются и некоторые цитаты из интервью.

Про край: "Если честно, то я в целом влюблен в Алтайский край. И мест в крае, куда можно возвращаться, провести там много времени и всегда будет интересно и приятно, очень много".

Про Камень-на-Оби: "Ситуация в Камне давно сложилась такая как кризисная. По итогам своей поездки я большой перечень поручений утвердил, и сейчас по нему все ответственные исполнители работают. Там есть конкретные сроки. То, что будем делать, мы через СМИ постарались быстро людям донести, чтобы было понятно людям, чего нам ждать на этот год, а что растянется на два-три года. Понятно, что накопившиеся проблемы одним движением невозможно решить".

Про рабочие поездки по краю: "Я обещал во всех муниципалитетах побывать, еще не до всех доехал. Эту часть обязательств надо будет еще выполнить. Там, где все получается и надо только ленточки разрезать, руководству края не обязательно появляться. А там, где худо, плохо, там надо уже подключаться начальству".

Про общение с жителями через социальные сети: "Я до приезда в Алтайский край избегал этих способов общения. Мне казалось, достаточно тех традиционных, которые существуют. Не то, что я  не умею или мне это слишком тяжело, но как-то не было потребности. Я попробовал в середине декабря, завел себе аккаунт в "Инстаграме" и как-то включился в общение. Пишу немного, стараюсь, чтобы это были не дежурные вещи, чтобы никто за меня мою страницу не вел. Я читаю все, что пишут мне. Некоторые вещи, конечно, лучше бы не читать для сохранения здоровья, но что сделаешь, такая жизнь. На самом деле много такой информации, которая за собой несет содержание, она, может, не в таком лицеприятном виде выражается, но несет содержание. И мы так с подписчиками договорились, я объявил такие правила, мой аккаунт – мои правила: предложения, которые будут поступать, если в них будет что-то более-менее конкретное, что можно было превратить в проработку, в реализацию какого-то решения, мы уже будем это делать. Помощники их рассылают в профильные органы власти или муниципалитетам, и они на моей же странице в ходе переписки под какими-то постами отвечают. Заодно я получаю информацию и довожу ее до своих подписчиков. Вот одна из форм общения. На самом деле люди пишут много. Приходят обращения, подписанные сотнями человек, это проблемы уже назрели. И это тоже берется в работу, это тоже предмет моего внимания".

Про критику работы власти: "Нормально отношусь я к критике. Она меня нисколько не обижает, даже если не в очень хорошем залоге сформулирована. Она является предметом для анализа, чтобы уточнить, то ли мы делаем, и туда ли мы идем, и так ли мы делаем, как надо".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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