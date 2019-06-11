24 мая 2019 года директор Алтайского филиала Финуниверситета Валерия Иванова по приглашению председателя Координационного совета Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества, исполнительного вице-президента РСПП Мурычева А.В. приняла участие в расширенном совместном заседании Наблюдательного и Координационного советов Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС), где обсуждалось формирование единого рынка труда на пространстве ЕАЭС через признание квалификаций. В заседании приняли участие руководители профильных департаментов Евразийской экономической комиссии, руководители кадровых агентств, HR-менеджеры, представители работодателей, образовательных учреждений.
Между Алтайским филиалом Финуниверситета и Финансово-банковской ассоциацией ЕвроАзиатского сотрудничества подписано Соглашение о развитии долгосрочного сотрудничества по сближению и взаимному признанию квалификаций специалистов различных видов профессиональной деятельности государств – членов ЕАЭС. Финуниверситет на Алтае представляет Алтайский край как один из трех пилотных регионов по признанию квалификаций.
Алтайский филиал Финуниверситета является активным участником, а в некоторых аспектах и инициатором в решении вопросов становления системы профессиональных квалификаций в Алтайском крае, начиная с 2015 года. Подписание Соглашения о сотрудничестве открывает новый этап развития рынка труда в регионе, который должен соответствовать современным требованиям и возможностям опережающей трансформации квалификаций.
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