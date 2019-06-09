Новая скоростная автомагистраль может появиться в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на этой неделе принял участие в Петербургском экономическом форуме, где заключил несколько соглашений, в результате чего в регионе может появиться новая скоростная автомагистраль, сообщает ГТРК "Алтай".
Отмечается, что с главами Кузбасса и Хакасии в пятницу, 7 июня, было подписано соглашение о строительстве скоростной автомагистрали Бийск – Абакан. Новая трасса сократит путь между городами почти вдвое – до 400 километров.
Это позволит в разы увеличить грузопотоки между Россией, Китаем и Монголией. Проект оценивается в 43 млрд рублей. Власти хотят добиться включения его в государственную программу "Развитие транспортной системы".
Также Томенко заключил соглашение с генеральным директором Сибирской генерирующей компании Степаном Солженицыным. В частности, планируется применить в Барнауле опробованную в Рубцовске новую модель ценообразования по методу альтернативной котельной.
Кроме того, в течение 10 лет СГК обязуется вложить 6 млрд рублей в реконструкцию барнаульских тепловых сетей и котельных. Также в перспективе планируется обновить сети Бийска и Ярового.
Также Томенко подписал соглашение с компанией БТК – крупнейшим российским холдингом в текстильной промышленности. Предполагается создание современного производства в Барнауле на базе предприятия "Меланжист Алтая". Региональной столице это даст несколько сотен новых рабочих мест.
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