ГУ МЧС России по Алтайскому краю опубликовало прогноз возникновения на территории региона чрезвычайных ситуаций на понедельник, 10 июня.
По-прежнему высоким остается риск пожаров в частном секторе по причине неосторожного обращения с огнем и неисправностей электрооборудования.
Наиболее неблагоприятная ситуация в этом плане, по мнению спасателей, может сложиться в Солонешенском и Шипуновском районах.
В Баевском, Каменском, Тальменском и Шелаболихинском районах сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), а в Волчихинском районе – чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости), в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.
На дорогах региона возможно увеличение количества ДТП из-за плохих погодных условий (дождь, гроза и утренний туман) и нарушений ПДД.
В крае сегодня ожидаются переменная облачность, в отдельных районах дождь и гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с порывами до 16 м/с. Температура воздуха днем +18…+23˚С.
В Барнауле переменная облачность, в первой половине дня возможны дождь и гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Днем потеплеет до +20…+22˚С.
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