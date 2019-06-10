Губернатор Виктор Томенко в интервью "Вести Алтай" рассказал о ежегодном росте зарплат бюджетников в Алтайском крае.
По его словам, уже второй год фонд зарплаты в региональном бюджете увеличивается на 5 млрд рублей.
Так, в 2017-м он составлял почти 30 млрд, в 2018-м – 35 млрд, а в 2019-м – 40 млрд рублей, оперирует фактами глава региона.
Томенко уверен, что повышение заработной платы бюджетников за счет процессов, происходящих на рынке труда, постепенно подстегивает предпринимателей также поднимать планку оплаты труда.
Дело в том, что они нуждаются в квалифицированных кадрах, а для этого нужно предлагать больше, чем платят бюджетникам.
"В планах многих наших предприятий такое повышение тоже есть", – подчеркнул Томенко.
Комментарии
Ну похоже это чиновникам и повысили. А может быть посчитано с учетом увеличенного пенс.срока.
Просто в реале то что то на брехню похоже, ничего за 2 года не повысилось. Кроме стоимости услуг, товаров, бензина и курса доллара
Томенко уверен, что повышение заработной платы бюджетников за счет процессов, происходящих на рынке труда, постепенно подстегивает предпринимателей также поднимать планку оплаты труда.
Работаю в организации в которой администрация АК является одним из учредителей. Зарплата не повышалась уже более пяти лет.
Дык, эта, хлопец как бы бухгалтер - он что не понимает, что увеличение фонда оплаты труда не всегда приводит к росту заработной платы работников?!
"Лапша, свежая лапша!"
ммммм... альденте
в лесной отрасли зарплату должны поднять в 10 раз, выводите отрасль из теневой экономики!!!
Питерско-московская фирма, за 6 лет персонал сократили на 70% процентов, зарплата уменьшили на 10%. Не хотите работать? Валите там где больше платят... таков ответ