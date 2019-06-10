Житель Новосибирска прислал НГС фотографии вазонов с цветами, которые при определенном ракурсе перекрывают обзор дорожных знаков.
В частности, на фотографиях видно, что из-за такого благоустройства на Красном проспекте можно не заметить знаки "Объезд препятствия" и "Остановка запрещена".
По словам сибиряка, такое странное расположение вазонов можно наблюдать на участке между улицами Максима Горького и Орджоникидзе.
"Красота или безопасность? А что выберешь ты? Мэрия выбрала красоту", – написал горожанин.
Комментарии