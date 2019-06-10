Григорий Лепс удивился тому, что группа "Машина времени" не выступит на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади.
"Для меня это странно", – признался певец в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Исполнитель отметил, что он лично знаком с Андреем Макаревичем и считает его великолепным музыкантом, давшим начало российской рок-музыке.
В то же самое время Лепс не думает, что отмена концерта связана с политическими взглядами Макаревича.
"Музыка и политика вещи разные", – заявил музыкант.
Ранее Андрей Макаревич на своей странице в социальной сети заявил о том, что организаторы праздничного концерта отменили выступление "Машины времени", объяснив это изменением верстки программы.
Певец считает, что такому решению способствовал звонок какой-то влиятельной персоны.
Комментарии
Ничего нет странного. Нечего делать на концерте в День России человеку, люто ненавидящему большинство её народа, каким бы хорошим музыкантом он ни был. Если ещё кто-то из "великолепных музыкантов" решит что он может плевать в народ, он тоже рискует получить очень смачный плевок в ответ. Ну а ВЕЛИКИЙ Андрей Вадимович пусть поёт по ночным клубам для 2 % белоленточников и сетевых троллей.
А ты за народ-то сильно не впрягайся, слюнобильный...
Музыка и политика вещи разные
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при чем тут тогда День России (политика) и выступление музыкантов (попсы) там
только хор МВД/ВС и т.д.
а вообще я думаю, что Макаревич в ближайшее время напишет суперскую песню про то, что произошло!
А ты за народ-то сильно не впрягайся, слюнобильный...
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Макаревич вполне определенно высказывался об умственных способностях россиян, и приводил мизерный процент вменяемых людей, на его взгляд. цифры не запомнил
И что, он Америку открыл? Он ещё занизил цифры. Всё гораздо хуже.
— Дело не в пессимизме и не в оптимизме, — сказал я раздраженно, — а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума. (А. П. Чехов.)
И ещё масса такого от великих..
10.06.2019 10:33
- гость -
+100500 Согласен, Макаревич ещё занизил цифры!
10.06.2019 10:33
- гость -
10.06.2019 10:37
- гость -
Ну вы то себя к меньшинству же отнесли правда ведь?
Он своими политическими взглядами сам себе перекрыл музыкальную карьеру. Можно его приглашать петь в кабак но не на этот уже уровень, это же очевидно. Гитлер как художник может кому то и нравится, но вешать его картины и устраивать выставку на официальном уровне недопустимо!
10.06.2019 10:41
- гость -
Природа уже разнесла как ей надо.
10.06.2019 10:48
- гость -
Не уходите от вопроса. К какой части населения вы себя отнесли? К большей "глупой" или меньшей "умной"?
10.06.2019 10:46
- гость -
А Сталину памятники опять ставят, это как? Демократия?
Так Сталина очернил Хрущев, который был еще хуже
Мнение лепопса ну вот совсем не интересно. Пьянь, падающая на концертах перед публикой на подкашивающихся ногах, не вызывает никакого интереса.
10.06.2019 09:58
- гость -
+ много, поддерживаю
(А. П. Чехов.)
Зачем цитировать больного человека? Он свои проблемы со здоровьем выражал через пессимистические произведения, большого ума у него самого что-то не очень видно. И врач не состоявшийся, и писатель так себе.
Да, я "народ" и поддерживаю его отсутствие на Дне России!
Обана... А тут и новый Белинский нарисовался, на Чехова наезжает. А что читал кроме Каштанки?