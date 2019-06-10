Григорий Лепс удивился тому, что группа "Машина времени" не выступит на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади.
"Для меня это странно", – признался певец в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Исполнитель отметил, что он лично знаком с Андреем Макаревичем и считает его великолепным музыкантом, давшим начало российской рок-музыке.
В то же самое время Лепс не думает, что отмена концерта связана с политическими взглядами Макаревича.
"Музыка и политика вещи разные", – заявил музыкант.
Ранее Андрей Макаревич на своей странице в социальной сети заявил о том, что организаторы праздничного концерта отменили выступление "Машины времени", объяснив это изменением верстки программы.
Певец считает, что такому решению способствовал звонок какой-то влиятельной персоны.
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