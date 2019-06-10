Стоянку автомобилей запретят на участке улицы Партизанской в центре Барнаула с 11 июня, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Ограничение будет действовать по нечетной стороне улицы Партизанской на участке от проспекта Ленина до здания №69 по улице Партизанской. Здесь будут установлены дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств.
"Это требуется для обеспечения пропускной способности улицы Партизанской и работы техники, обслуживающей автомобильные дороги", – добавляют в мэрии.
Комментарии
на путиловской от комсомольского до сибирского давно поставили знаки остановка запрещена и работает эвакуатор, и чё, там всё время всё заставлено, никто ни кого не эвакуаторит. Неприкасаемые чиста для себя место застолбили ага?!
Да давайте везде запретим парковку, чтоб бизнес эвакуаторщиков процветал?
Вы что делаете? Ну не от хорошей жизни люди там ставят авто.
Сделайте парковки, чтобы было куда авто поставить.
Вот так приезжаешь о делам к какому нибудь банку или еще куда, а встать не где. Парковок нет. Ясное дело проще всего натыкать знаки - это дешево и выгодно, в казну денежка падает.
о людях то когда начнут думать? Причем об этом надо думать на этапе застроек, натыкали домов, парковок не сделали, я не конкретно про этот участок, я в принципе.
больные? по этой стороне никогда пробок не было! Про неприкасаемых - хорошая мысль.