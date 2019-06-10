Масштабную утечку персональных данных клиентов трех российских банков обнаружил "Коммерсантъ".
Как пишет издание, в свободном доступе появились сведения о 900 тысячах россиян, в том числе 500 полицейских и 40 сотрудниках ФСБ.
В открытом доступе появились их паспортные данные, телефоны, адреса прописки и проживания, а также места работы.
Правда, большая часть сведений была собрана несколько лет назад, но многие данные не потеряли актуальности.
Журналистам удалось связаться с несколькими фигурантами этого списка. Они подтвердили, что брали кредиты в указанных банках в 2009-2013 годах.
Комментарии
Пора бы нам интернет закрывать, чтоб утечек не было
Шифропанки - хой!
Кредиты запретить!
в том числе 500 полицейских и 40 сотрудниках ФСБ.
и это самое страшное да?
"в том числе 500 полицейских и 40 сотрудниках ФСБ." а почему они выделены? Они особенные? у них больше прав на конфиденциальность данных?
Задолбали. Когда начнут действовать РЕАЛЬНЫЕ сроки и штрафы за вот такие утечки? Почему я обязан подписывать всякие бумажки на обработку МОИХ данных, давать согласие на конфиденциальносьт - а потом видеть свои данные в свободном доступе в интернете?