Масштабную утечку персональных данных клиентов трех российских банков обнаружил "Коммерсант".
Как пишет издание в свободном доступе появились сведения о 900 тысячах россиян, в том числе 500 полицейских и 40 сотрудников ФСБ.
В открытом доступе появились их паспортные данные, телефоны, адреса прописки и проживания, а также места работы.
Правда, большая часть сведений была собрана несколько лет назад, но многие данные не потеряли актуальности.
Журналистам удалось связаться с несколькими фигурантами этого списка. Они подтвердили, что брали кредиты в указанных банках в 2009-2013 годах.
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