Роструд напомнил гражданам о том, что текущая рабочая неделя в России будет короткой.
Дело в том, что 12 июня страна празднует День России. В связи с этим россиянам дают один выходной.
Праздник выпадает на среду. Понедельник, вторник, четверг и пятница будут рабочими. 11 июня считается предпраздничным днем и поэтому рабочий день сокращен на один час.
В целом на июнь выпадает 19 рабочих дней и 11 выходных. А общее количество выходных в мае составило 13 дней, что лишь на один меньше, чем в январе.
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