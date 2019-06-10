Мальчик 12-ти лет погиб в результате столкновения рейсового автобуса с припаркованным на обочине автомобилем Nissan.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, авария случилась 9 июня в 19:20 на 230-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт". По информации ГУ МВД по региону, водитель 1950 года рождения, управляя рейсовым автобусом, движущимся со стороны Бийска в направлении Барнаула, допустил наезд на стоящий на обочине автомобиль Nissan.
"В результате ДТП 12-летний мальчик, находившийся в припаркованном автомобиле, от полученных травм скончался на месте происшествия", – уточняют в полиции.
В данный момент по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Каждый месяц здесь новости про то, что происходят аварии с авто, стоящими на обочине трассы! Уважаемые водители, усвойте уже наконец, что это смертельно опасно. Съезжайте со скоростной трассы на прилегающие пересечения и стойте, сколько влезет. Да, я знаю что в ПДД нет такого требования, просто я много видел таких аварий.
тогда уж на дорогу вообще не выезжать, встречку споймать шансов больше в разы
Водителю автобуса 69 лет... привет пенсионной реформе.
" водитель 1950 года рождения, управляя рейсовым автобусом...."
чуваку 69 годиков, а он на бусе гоняет...., молодец!
так-то до 65 лет на самолете пассажиров возят...
но наверное в этом случае здоровье водителя подвело...
Какое горе родителям!!!! Соболезнуем(((((((((((((((
Ну это конечно пипец. Ужасный случай. Бедный мальчик.
В ПДД нет требования не стоять на обочине, но меня еще в 1984 году в школе ДОСААФ учили временно останавливаться на прилегающем пересечении. Сохранишь и свою, и чужую жизнь, судьбы других людей.
Обочина - это не место для стоянки.
В субботу тоже ехали с Бийска в Барнаул. Один идиот припарковался на "обочине" так, что машина торчала за сплошную прям на трассу примерно на 0,5м. Это ладно. Уже подъезжаем, едет много встречки. Это чудовище без поворотников выезжает с "обочины" немного наискось, потом, как я полагаю, всё же глядит в зеркала и выравнивает машину. На нашей машине "протискиваемся" между ним и встречным грузовиком. Но в последний момент казалось, что он просто подставит нам свой бок, где после такого удара всегда откинет на встречку.
В этом случае в новости ничего не скажу, нужно представление ситуации подетально. Если просто ехал, никто не мешал, а он врезался, то, конечно, виноват. Но просто так редко кто врезается. Если, конечно не читал за рулём новости в телефоне.