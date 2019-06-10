Мальчик 12-ти лет погиб в результате столкновения рейсового автобуса с припаркованным на обочине автомобилем Nissan.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, авария случилась 9 июня в 19:20 на 230-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт". По информации ГУ МВД по региону, водитель 1950 года рождения, управляя рейсовым автобусом, движущимся со стороны Бийска в направлении Барнаула, допустил наезд на стоящий на обочине автомобиль Nissan.
"В результате ДТП 12-летний мальчик, находившийся в припаркованном автомобиле, от полученных травм скончался на месте происшествия", – уточняют в полиции.
В данный момент по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Каждый месяц здесь новости про то, что происходят аварии с авто, стоящими на обочине трассы! Уважаемые водители, усвойте уже наконец, что это смертельно опасно. Съезжайте со скоростной трассы на прилегающие пересечения и стойте, сколько влезет. Да, я знаю что в ПДД нет такого требования, просто я много видел таких аварий.
тогда уж на дорогу вообще не выезжать, встречку споймать шансов больше в разы
Водителю автобуса 69 лет... привет пенсионной реформе.
" водитель 1950 года рождения, управляя рейсовым автобусом...."
чуваку 69 годиков, а он на бусе гоняет...., молодец!
так-то до 65 лет на самолете пассажиров возят...
но наверное в этом случае здоровье водителя подвело...
Какое горе родителям!!!! Соболезнуем(((((((((((((((
Ну это конечно пипец. Ужасный случай. Бедный мальчик.
В ПДД нет требования не стоять на обочине, но меня еще в 1984 году в школе ДОСААФ учили временно останавливаться на прилегающем пересечении. Сохранишь и свою, и чужую жизнь, судьбы других людей.
Обочина - это не место для стоянки.
В субботу тоже ехали с Бийска в Барнаул. Один идиот припарковался на "обочине" так, что машина торчала за сплошную прям на трассу примерно на 0,5м. Это ладно. Уже подъезжаем, едет много встречки. Это чудовище без поворотников выезжает с "обочины" немного наискось, потом, как я полагаю, всё же глядит в зеркала и выравнивает машину. На нашей машине "протискиваемся" между ним и встречным грузовиком. Но в последний момент казалось, что он просто подставит нам свой бок, где после такого удара всегда откинет на встречку.
В этом случае в новости ничего не скажу, нужно представление ситуации подетально. Если просто ехал, никто не мешал, а он врезался, то, конечно, виноват. Но просто так редко кто врезается. Если, конечно не читал за рулём новости в телефоне.
Соболезнования родителям мальчика
10.06.2019 11:14
- гость -
Водителю автобуса 69 лет... привет пенсионной реформе.
0 0
И ЧЕ?!?!?!?!? он пенсионер, захотел работать, что вы хотите сказать своим ТУп......комментом?
10.06.2019 12:14
- гость -
Есть видео, ПРОСТО наехал.
В интсаграмме есть видео. Совершенно не понятно как водитель автобуса мог не понимать не видеть что столкнется??? Что помешало подальше объехать? Встречных авто не было...
Там же сказано что ехали они двумя машинами, на одной из которых не работал генератор. Поэтому они останавливались чтоб поменять аккумуляторы местами. Тут уж не до жиру. Некогда особо место искать...