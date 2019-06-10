Вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в интервью газете "Известия" ответила на вопрос о 19 млн россиян, проживающих за чертой бедности.
По ее словам, снижение количества бедных вдвое – это ключевая цель правительства.
"У нас самая обиженная в этом смысле часть населения – семьи, имеющие детей, особенно многодетные. 51% из них, к сожалению, находятся за чертой бедности", – рассказала Голикова.
Она отметила, что некоторые положительные тенденции можно увидеть уже сейчас.
Число людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, в 2018 году в РФ сократилось на 400 тысяч человек. Теперь бедняки составляют 12,9% населения страны.
Вице-премьер уточнила, что для решения проблемы необходимо не только увеличивать виды и формы социальной поддержки, но и добиваться экономического роста.
Комментарии
Половина многодетных семей в России живут за чертой бедности
И все равно продолжают рожать!
Абсурд.
Когда страна 20 лет встаёт с колен это нормально. Если бы ещё страна не вставала с колен на четвереньки.
10.06.2019 11:19
- гость -
Так партия (и РПЦ) сказали - надо! И аборты надо запретить. Главное ж родить, а что там дальше, ни партию, ни РПЦ не колышет.
Я бы не так сформулировала. Каждая вторая неблогополучная семья рожает по 3 и более ребенка.
Главное ж родить, а что там дальше, ни партию, ни РПЦ не колышет.
Да Бог с ними с партией и рпц) самих родителей это не колышет. Вот в чем весь ужас, по моему...
10.06.2019 11:49
- гость -
Ну все правильно, зачастую рожают маргиналы и контингент вспомогательных школ. Одним мат. капитал, вторым сказали, и они сделали.
Гитлер, 10.08.41 г. «Немецкие колонисты должны жить в красивых, просторных фермах. Немецкие службы будут располагаться в великолепных зданиях, губернаторы — во дворцах... Вокруг города в тридцати-сорока километрах мы создадим пояс симпатичных деревень... Все, что существует за этими пределами, относится к другому миру, в котором мы намереваемся дать русским жить так, как им захочется. Необходимо лишь, чтобы мы ими руководили. В случае революции нам понадобится лишь сбросить несколько бомб на их города — и дело будет кончено».