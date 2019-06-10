Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин первым подал документы в избирком для участия в выборах регионального руководителя.
Документы в минувшую субботу приняла рабочая группа республиканской избирательной комиссии.
Председатель регионального избиркома Дмитрий Степанов, комментируя данный факт, отметил: "Олег Леонидович стал первым кандидатом, подавшим документы на должность главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай. Накануне состоялась конференция "Единой России", где было принято это решение. Другие партии нашего региона пока свои конференции не проводили".
Ранее Олег Хорохордин сообщил о намерении участвовать в выборах главы республики.
"Конечно, это будет непросто. Предстоит много работы. Но я уверен, что вместе с вами мы сделаем все возможное и даже больше!" – подчеркивал он.
Напомним, что в Горном Алтае выборы главы региона состоятся 8 сентября.
Комментарии
Ваще пофигу. Как не было жд, так и не будет, впрочем как и ГЭС и газопровода. "Умалишённые" экологи уже давно используются властью, чтобы прикрывать собственную неспособность решить подобные вопросы.