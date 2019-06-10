Проспект Социалистический ремонтируют в Барнауле

Ремонт на проспекте Социалистическом в Барнауле / Фото: Amic.ru
В Барнауле приступили к ремонту проспекта Социалистического. Работы начались еще в минувшие выходные и проходят в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В настоящий момент на части проспекта ведется фрезерование покрытия проезжей части, снят довольно большой слой старого покрытия.
Для движения закрыта одна полоса в сторону проспекта Строителей. Как пояснили в администрации Барнаула, полного перекрытия проезжей части на время ремонта не предусмотрено.
В рамках ремонта на проспекте Социалистический предусмотрены устройство слоев покрытия, демонтаж и установка бордюрных камней, устройство поребрика и укладка тротуарной плитки. Общий объем работ составит 15139,7 кв. м, а стоимость работ – более 37 млн рублей.
Городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи обращается к жителям Барнаула с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, выбирать пути объезда и заранее планировать свой маршрут.
Напомним, в 2018 году в рамках нацпроекта БКАД был отремонтирован участок проспекта Социалистического от площади Сахарова до улицы Мало-Тобольской.
Добавим, на прошлой неделе в Барнауле приступили к реконструкции участка улицы Попова между улицами Власихинской и Трактовой. Здесь предполагается увеличить число автомобильных полос до шести, а также построить новую проезжую часть шириной 10,5 м на участке от ул. Власихинской до переезда через трамвайные пути с северной стороны и от переезда до ул. Трактовой с южной стороны. Работы будут продолжаться два года. Общая стоимость работ составляет 600,5 миллиона рублей. Ожидается, что новая дорога решит проблему пробок в этом районе.
Комментарии
Дорога была ровнёханькая, без единой выбоины. Были сначала сомнения в целесообразности этого ремонта, но теперь отпали - это нацпроект - ломать хорошее чтобы сделать ещё лучше!
Дорога была ровнёханькая, без единой выбоины.
Ты когда там в последний раз ездил?
10.06.2019 12:31
- гость -
В каком месте там была хоть небольшая неровность? Да и тротуар в обе стороны нормальный , на великах народ гоняет. ...
В каком месте там была хоть небольшая неровность? Да и тротуар в обе стороны нормальный , на великах народ гоняет. ...
насчет тротуаров - поспорю. там разнокалиберная плитке по которой ходить нереально
Достаточно посмотреть на фотографии, чтобы увидеть - проезжая часть там была далеко не в идеальном состоянии. О состоянии же тротуаров и говорить нечего...
В каком месте там была хоть небольшая неровность?
вам надо координаты GPS назвать? или как?
например утопшие колодцы возле дома 116, яма в правом ряду возле мария ра 124г.
и так далее и т.п.
конечно он был в лучшем состоянии по сравнению с той же мамонтова, но это не значит что его не надо было делать