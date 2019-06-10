Сразу три крупных российских издания сегодня выпустили первые полосы с одинаковым заголовком "Я/Мы Иван Голунов", сообщает "Эхо Москвы".
"Ведомости", "Коммерсантъ" и РБК выступили с совместным заявлением, в котором требуют максимально прозрачного расследования уголовного дела, возбужденного в отношении журналиста отдела расследований "Медузы".
Кроме того, СМИ настаивают на детальной проверке действий сотрудников полиции при задержании корреспондента и проведении обысков.
Газеты подозревают, что расследование в отношении Голунова может быть связано с его профессиональной деятельностью, а не причастностью к какому-либо преступлению.
Ранее МВД сообщило о том, что при личном досмотре у журналиста "Медузы" изъяли два свертка с 3,65 грамма N-метилэфедрона, а в квартире нашли еще 5,42 грамма кокаина.
В отношении него возбудили дело по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Попытка сбыта наркотиков в крупном размере").
Суд назначил Голунову на время расследования меру пресечения в виде домашнего ареста.
Комментарии
Симоньянить - симулировать (2019)
журналисты защищают своих коллег
МВДшники защищают своих коллег
театралы защищают своих коллег (Кирилл Серебрянников)
чего тут удивительного?
Про прозрачность журналисты правы.
PS На сегодняшний день медики установили,что моча у Голунова прозрачна,ждём анализ крови.И сведения из полиции насчёт его роли в распространении.
И сведения из полиции насчёт его роли в распространении.
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В крови не найдут - покушение на сбыт.
В крови найдут - можно соскочить на хранение.
Всё будет так, как заказали.
Да, нет! Уже пошло не так, как задумывали преступники - домашний арест при наркотиках, вещь невозможная. Раз судья получил такое указание - значит не было события преступления!
Посмотрите на утырков из камеди и им подобным, которыми вы все восхищаетесь. У них каждая шутка про торчков, кокс и праздный образ жизни.
А тут журналист, проводящий расследования по острым темам.
К камеди-отбросам претензий нет. Журналист в тюрьме.
И вы серьезно верите,что парню это надо?