Эксперты проекта "Народный контроль" от партии "Единая Россия" проверили три пришкольных лагеря в Барнауле на безопасность и комфорт. Участники рейда высоко оценили подготовку учреждений, сообщает пресс-служба партии.
Рейд прошел в трех детских лагерях в школах № 78, 85 и 88. Комиссия оценивала организацию приема детей, питания, досуга, программы мероприятий, эстетического воспитания, оздоровления детей.
"Приятно удивлена тем, как много внимания уделяется организации отдыха ребятишек, которые в силу разных причин не могут выезжать в загородные лагеря. У детей есть возможность посещать бассейн, театры, музеи, выезжать на загородные прогулки, знакомиться с достопримечательностями города, даже посещать школьные библиотеки. Отдельно отмечу очень хорошую организацию питания в школах", – прокомментировала координатор региональной дискуссионной площадки "Единой России" "Благополучие человека", ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко.
Она выступила с предложением сделать обстановку более комфортной для детей. Например, убрать парты, чтобы дети были психологически освобождены от школьной среды.
"Школьная обстановка ориентирует на дисциплину. Но это каникулы, у ребенка должна быть возможность лечь, поваляться, задрать ноги, положить их на диванчик. Это не вседозволенность, это комфортная среда для отдыха", – добавила она.
Улучшить пространство отдыха ребятишек возможно через какой-то молодежный проект. А обсуждение данной темы с привлечением заинтересованных лиц можно организовать на площадке "Единой России", считает Ирина Лазаренко.
Координатор партийного проекта "Народный контроль" в Алтайском крае Андрей Щукин сообщил, что такие рейды будут продолжены.
"В течение лета мы постараемся посетить как можно больше лагерей, как школьных, так и загородных. Мы должны быть уверены в том, что дети в лагере находятся в безопасности и получают качественный отдых", – рассказал Щукин, добавив, что властям будут переданы итоги проверок и предложения от партии.
Комментарии
народный контроль? Фуфло
рассказал Щукин, добавив, что властям будут переданы итоги проверок и предложения от партии.
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А Щукин получается "самовыдвиженец" от КНДР. ) Раньше говорили: НЕ смешите мои трусы. Надоела наглая ложь
Едросы они такие.. едросы.
нам нравился пришкольный лагерь, жаль что только с 1-4 классы