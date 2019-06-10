Официальную информацию об уголовном деле в отношении бывшего заместителя главы администрации Барнаула, которого подозревают во взяточничестве, опубликовало краевое управление Следственного комитета.
Речь идет об Александре Алексеенко, который на прошлой неделе был уволен со своей должности. Ранее также стало известно о том, что чиновник был задержан.
В региональном управлении Следственного комитета 10 июня сообщили, что бывшего заместителя главы администрации подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
"По версии следствия, в течение 2017-2019 годов в городе Барнауле заместитель главы администрации города получил от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку на общую сумму более одного миллиона рублей за его незаконные действия в пользу этого юридического лица, а именно за дачу указаний подчиненным о заключении с ним муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов", – указывают в Следкоме.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками краевого управления ФСБ России.
В данный момент правоохранители ведут сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.
Комментарии
кто бы мне дал взятку в миллион...
Все верно, кто меньше ярда берет - к ответу!
Дурно пахнущее дело Алексеенко
Денисову за 200 тысяч дали восемь с лишком лет строгача. Что же этому-то корячится? Может, отпустят с миром? Чел же правильно "работал" - не позорил честь чиновника по мелочам, как осторожный дедушка Денисов! Да и больше восьми с половиной лет по этой статье, кажись, не предусмотрено?
Александре Алексеенко
Вы вчитайтесь в его фамилию - это же явно один из небратьев глубокого залегания. Это явно проделки дяди сэма, он хочит мойдан устроить.
А что там с депутатом Волковым затихло? Вроде десятки миллионов было. Или с Еремеевым? Только бедных Денисовых и Мастининых сажать можете?
И почему Калганов с Савинцевым избежали колонии?
Что обвинять, коли человек следовал примеру, который подают руководители более высокого уровня. Так сказать следовал курсу партии.
А на каком основании разглашаются эти подозрения, а если окажется, что это совсем не так?