Четыре человека пострадали в результате дорожной аварии, произошедшей накануне вечером на Родинском районе Алтайского края.
Как сообщили в региональном главке МВД, авария случилась около 18:20 на автодороге Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – Кулунда – граница с Республикой Казахстан в одном километре от села Родино.
Согласно предварительным данным, мужчина 1994 года рождения, управляя автомобилем "Фольксваген", не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся приоритетом, и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2101 под управлением мужчины 1960 года рождения.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель отечественного автомобиля, двое его пассажиров – молодой человек 2001 года рождения и женщина 1973 года рождения, а также пассажир автомобиля "Фольксваген" – мужчина 1960 года рождения. Им оказана медицинская помощь", – уточняют в полиции.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
Комментарии
"произошедшей накануне вечером НА Родинском районе" почти как НА Украине