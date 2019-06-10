АО "Барнаульский молочный комбинат" приглашает жителей Алтайского края принять участие в масштабном конкурсе семейных фотографий "Молоко ищет семью".
До 21 июня 2019 года опубликуйте фотографию в официальной группе "Молочная сказка" в социальной сети "ВКонтакте". Обязательное условие конкурса – на фотографиях должны быть изображены члены вашей семьи и любая продукция под торговой маркой "Молочная сказка".
10 пользователей, набравших максимальное количество лайков, станут лицом новой рекламной кампании Барнаульского молочного комбината!
Основные этапы конкурса:
- 10-20 июня 2019 года – публикация фотографий в официальном сообществе "Молочная сказка" в соцсети "ВКонтакте" www.vk.com/molskaz в специальном альбоме "Молоко ищет семью" с обязательным указанием Ф.И.О. авторов работ.
- 20-25 июня 2019 года – онлайн-голосование с помощью лайков. Авторы фотографий, набравших максимальное количество лайков, становятся победителями фотоконкурса.
- 26 июня 2019 года – подведение итогов организационным комитетом фотоконкурса. Объявление результатов на сайте конкурса.
- 6 июля 2019 года – торжественное награждение победителей фотоконкурса во Всероссийский День семьи, любви и верности.
Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения смотрите на сайте www.moloko-barnaul.ru.
Комментарии
ну, и пральна! Зачем отдел рекламы? Зачем маркетологи? Проще за никому ненужную фотосъемку найти семью ло_хов, которые многомиллионную работу сами сделают, еще и рады останутся! Бизнес такой бизнес...
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