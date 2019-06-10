Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере совместно с АлтГТУ им. И.И. Ползунова объявили о приеме заявок для участия в полуфинальном отборе проектов по программе "Участник молодежного научно-инновационного конкурса" ("УМНИК")" в Алтайском крае.
Фонд финансирует выполнение проектов, направленных на проведение исследований в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Каждый победитель программы получит грант в размере 500 000 рублей в течение двух лет для поддержки проводимых научных исследований.
Цель программы "УМНИК" – государственная поддержка молодых ученых, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность, а также привлечение молодежи к участию в научно-технической и инновационной деятельности, подготовка ученых к созданию малых инновационных предприятий.
Основные критерии для участия в программе – научная новизна проекта и его актуальность, техническая значимость продукта (технологии), а также перспективы коммерческой реализации, в том числе анализ рынка.
Для участия в программе приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые в возрасте до 30 лет. Заявки на участие в программе принимаются до 1 октября 2019 года на сайте.
Финальный отбор проектов по программе "УМНИК" пройдет 21 ноября 2019 года в АлтГТУ им. И.И. Ползунова.
Дополнительную информацию по условиям участия в конкурсе можно получить на сайте и по тел.: +7 (3852) 29−87−28 (Федоров Владислав Анатольевич, директор Центра инновационного консалтинга АлтГТУ).
Комментарии
брать деньги из кармана государства - все равно, что у мафии.
10.06.2019 13:04
- гость -
Вот потому эти ребята, пройдя подготовку по этой программе, после этого сразу свалят в США и Европу, и это будет правильно!
Какую подготовку - выдай перспективную идею, тебе типа грантом рот заткнут и сами реализуют. Обозначено же - перспективы коммерческой реализации.
По данным счетной палаты Российской Федерации то 21 января 2016 года, Фонд является крайне неэффективным учреждением, с государственным финансированием[5]. Так по плану в 2015 г. должно быть создано 500 предприятий. В результате проведения Фондом конкурса по программе «СТАРТ» за июль-сентябрь 2015 г. создано 194 малых инновационных предприятия. Кроме этого согласно тезису счетной палаты можно сделать вывод, что Фонд теряет свои позиции в очередности и объеме получения бюджетных средств:
В настоящее время приоритетность направлений использования Фондом бюджетных средств, полученных из «антикризисного фонда» ни одним правовым актом не определена.
Начиная с 2017 года практически во всех регионах конкурс "УМНИК" Фонда, проходивший два раза в календарный год, был упразднен