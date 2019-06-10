Специалисты компании Google выяснили, что множество смартфонов с операционной системой Android были заражены вирусом еще до того, как попали в руки покупателя, сообщает РИА "Новости".
По оценке экспертов, на устройства пользователей устанавливали зловредную программу семейства Triada, которая размещала рекламу и рассылала спам.
Предполагается, что вирус мог попасть через стороннее программное обеспечение, которое производители заказывали у других компаний.
Также отмечается вероятность заражения устройства во время обновления. Названия производителей телефонов с вирусом в отчете не фигурируют.
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