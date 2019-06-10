"Своим детям я запрещу это слушать", – высказался известный российский спортсмен – тяжелоатлет Михаил Кокляев – по поводу клипа группировки "Ленинград" под названием i_$uss. В критике, размещенной на ютуб-канале, блогер назвал клип вызовом для РПЦ.
Многократного чемпиона России по силовым видам спорта потрясло содержание клипа. Он обратил внимание на такие выражения, как "Марочку за мамочку". И высказал опасения, что дети могут увидеть данный клип. В самой песне используется речитатив, похожий на церковный молебен, что по мнению Михаила Кокляева, провоцирует людей. "Делайте, что хотите – вот о чем говорит это видео", – возмущался спортсмен.
"Шнуров – это человек, который стебется над всем, понимая, что ему ничего за это не будет. Решил убить двух зайцев, собрать людей на концерт и уколоть РПЦ. Будем ждать реакцию других людей, накажут его или не накажут. Шнур – великий мракобес", – закончил отзыв Кокляев.
Не остался в стороне и депутат Госдумы Виталий Милонов, который, как передает агентство URA.RU, назвал клип Шнурова бездарной выходкой и антирусским искусством. Также чиновник сравнил музыканта с художником Петром Павленским, который прибивал свою мошонку на Красной площади, чтобы привлечь внимание.
Известный режиссер Тимур Бекмамбетов размышлял в другом направлении. По его словам, с одной стороны человек создан с правом выбора, но с другой – за свои поступки надо отвечать, цитирует слова режиссера канал 5tv-ru. Если Шнурову предъявят претензии, то он будет отвечать, заявил Тимур и добавил, что такой способ завоевать аудиторию подрывает ценность информационной среды.
Бывший участник группы "Ленинград" Стас Барецкий высказал точку зрения, что религия – это тоже наркотик. По мнению шоумена, к клипу нельзя относиться серьезно. А смысл этого произведения – это хайп и продвижение гастрольного тура группы. "Все ради бабок, Шнуров же никогда этого не скрывал", – передает слова Барецкого "Комсомольская правда".
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская рассказала, что смотрела клип предвзято, так как считает себя верующим человеком. В результате чиновник не нашла в данном творчестве никакого кощунства. "Удивилась, что у группы "Ленинград" есть такое сильное религиозное чувство", – говорит Елена Ямпольская корреспонденту riafan.ru. По ее мнению, клип о том, что для "духа" ничего не является препятствием, даже ночной клуб.
Журналистка и писательница Ольга Бешлей обратила внимание на схожесть нового клипа Шнурова с видеоклипом к песне The Next Day Дэвида Боуи. Содержание ее поста передали nation-news. Писательница предположила, что если "Ленинград" будут критиковать, то схожесть с композицией Боуи может сыграть на руку и станет оправданием такого творчества.
В клипе Боуи демонстрируются священнослужители, отдыхающие в ночном заведении. У одной из героинь из кистей рук идет кровь, раны изображены, как будто оставлены от распятия.
На другом канале – Black flag – объявили о том, что петиция на имя Патриарха Кирилла уже запущена. И музыканты своим клипом оскорбили чувства верующих. "Группа очень популярна среди молодежи, такие выходки надо пресекать. Считаю клип провокационным, оскорбляющим чувства многих верующих людей", – заявил блогер.
Сюжет клипа повествует о молодой девушке, которая под влиянием неких веществ видит в ночном клубе образ мужчины схожий с Иисусом. Перед началом видеоряда создатели клипа предупреждают зрителей, что не преследовали цели оскорбить чувства верующих.
Комментарии
Отличный клип!
Кокляеву походу очень пора в психдеспансер обратится, он видит то чего нет.
И сразуже поналетели псевдоверующие примазывающиеся к верующим. Кто есть верующий описано в библии, пусть продемонстрируют, что они верующие для начала.
Решили попиариться на клипе.... Даже тяжелоатлет не устоял, проняло....
Мне от клипа не по себе. Считаю, что образы из других религий Шнур побоялся бы использовать, вы понимаете о чем я. А здесь пользуется ситуацией, которая сложилась.
Не знаю. Есть моменты, где немного перегиб идет, но в целом идея клипа не употреблять каку всякую, не будет мерещаться высшие силы.
Если бы РПЦ не вела себя так вызывающе, как ведет сейчас, то таких клипов бы и не было.
Да,Валерий,мы понимаем о чем ты.Как-то венидиктов опубликовал на своём сайте смешные картинки из-за которых в Париже угрохали несколько штук художников карикатуристов.Так через некоторое время после опубликования в самой Москве на мосту угрохали одного из комментаторов этих картинок.А сам редактор венидиктов со своим сынком какое-то время скрывался за границей.Шнур не дурак,шнур понимает какая ответка и от кого ему может прилететь.Поэтому его "творчество" направлено только на тех,от которых как он надеется ответка не прилетит.
Забавно, что свою точку зрения высказал Кокляев, сбивший насмерть человека, будучи пьяным за рулем, незадолго до этого ставший сотрудником правоохранительных органов