"Своим детям я запрещу это слушать", – высказался известный российский спортсмен – тяжелоатлет Михаил Кокляев – по поводу клипа группировки "Ленинград" под названием i_$uss. В критике, размещенной на ютуб-канале, блогер назвал клип вызовом для РПЦ.

Многократного чемпиона России по силовым видам спорта потрясло содержание клипа. Он обратил внимание на такие выражения, как "Марочку за мамочку". И высказал опасения, что дети могут увидеть данный клип. В самой песне используется речитатив, похожий на церковный молебен, что по мнению Михаила Кокляева, провоцирует людей. "Делайте, что хотите – вот о чем говорит это видео", – возмущался спортсмен.

"Шнуров – это человек, который стебется над всем, понимая, что ему ничего за это не будет. Решил убить двух зайцев, собрать людей на концерт и уколоть РПЦ. Будем ждать реакцию других людей, накажут его или не накажут. Шнур – великий мракобес", – закончил отзыв Кокляев.

Не остался в стороне и депутат Госдумы Виталий Милонов, который, как передает агентство URA.RU, назвал клип Шнурова бездарной выходкой и антирусским искусством. Также чиновник сравнил музыканта с художником Петром Павленским, который прибивал свою мошонку на Красной площади, чтобы привлечь внимание.

Известный режиссер Тимур Бекмамбетов размышлял в другом направлении. По его словам, с одной стороны человек создан с правом выбора, но с другой – за свои поступки надо отвечать, цитирует слова режиссера канал 5tv-ru. Если Шнурову предъявят претензии, то он будет отвечать, заявил Тимур и добавил, что такой способ завоевать аудиторию подрывает ценность информационной среды.

Бывший участник группы "Ленинград" Стас Барецкий высказал точку зрения, что религия – это тоже наркотик. По мнению шоумена, к клипу нельзя относиться серьезно. А смысл этого произведения – это хайп и продвижение гастрольного тура группы. "Все ради бабок, Шнуров же никогда этого не скрывал", – передает слова Барецкого "Комсомольская правда".

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская рассказала, что смотрела клип предвзято, так как считает себя верующим человеком. В результате чиновник не нашла в данном творчестве никакого кощунства. "Удивилась, что у группы "Ленинград" есть такое сильное религиозное чувство", – говорит Елена Ямпольская корреспонденту riafan.ru. По ее мнению, клип о том, что для "духа" ничего не является препятствием, даже ночной клуб.

Журналистка и писательница Ольга Бешлей обратила внимание на схожесть нового клипа Шнурова с видеоклипом к песне The Next Day Дэвида Боуи. Содержание ее поста передали nation-news. Писательница предположила, что если "Ленинград" будут критиковать, то схожесть с композицией Боуи может сыграть на руку и станет оправданием такого творчества.

В клипе Боуи демонстрируются священнослужители, отдыхающие в ночном заведении. У одной из героинь из кистей рук идет кровь, раны изображены, как будто оставлены от распятия.

На другом канале – Black flag – объявили о том, что петиция на имя Патриарха Кирилла уже запущена. И музыканты своим клипом оскорбили чувства верующих. "Группа очень популярна среди молодежи, такие выходки надо пресекать. Считаю клип провокационным, оскорбляющим чувства многих верующих людей", – заявил блогер.

Сюжет клипа повествует о молодой девушке, которая под влиянием неких веществ видит в ночном клубе образ мужчины схожий с Иисусом. Перед началом видеоряда создатели клипа предупреждают зрителей, что не преследовали цели оскорбить чувства верующих.