Новый, пятый офис Альфа-Банка был открыт в центре встреч и развлечений "Огни" (пересечение улиц Антона Петрова и Малахова). Торжественное мероприятие для первых клиентов прошло в четверг, 6 июня.
Место открытия нового офиса выбрано не случайно – здесь находится сразу несколько торговых и бизнес-центров, жилых кварталов, хорошая транспортная развязка. Для удобства клиентов у отделения организована гостевая парковка.
"Четыре наших офиса находятся в центре Барнаула, где расположено большое количество офисных центров. Новый офис мы решили открыть в спальном районе. Выходя за пределы центра, мы становимся ближе к своим клиентам", – сказала Amic.ru региональный управляющий ОО "Алтайский" АО "Альфа-Банк" Ирина Бубенко.
Она добавила, что банк активно развивает цифровые сервисы. Внедряя новые технологии банк старается это делать эффективно – быстро, с минимальными затратами для банка и максимальной выгодой для клиента. Несмотря на развитие технологий, многим клиентам по-прежнему удобнее приходить в отделение.
В новом отделении доступен широкий спектр банковских услуг для физических лиц. Розничные клиенты смогут оформить вклады и банковские карты, кредиты, получить консультации специалистов по любым финансовым вопросам, подключить мобильное приложение. Кроме того, через банкоматы в зоне самообслуживания можно круглосуточно совершить все необходимые операции – внести или снять наличные, перевести средства с карты на карту или на вклад, оплатить мобильную связь, услуги ЖКХ и многое другое.
Для работы с премиальными клиентами в новом офисе организована специальная зона. К их услугам персональное финансовое планирование. Держателям премиальных карт Альфа-Банка предоставляется широкие возможности – бесплатное снятие наличных в банкоматах по всему миру, начисление повышенного процента на остаток по счету, льготный курс конвертации. Небанковские сервисы включают в себя доступ в бизнес-залы аэропортов России, консьерж-сервис, страхование с расширенным покрытием и многое другое.
Компании малого бизнеса и индивидуальные предприниматели в новом офисе получат не только доступ к полному спектру финансовых продуктов, но и юридические консультации по вопросам открытия нового бизнеса, рекомендации по выбору формы кредитования, смогут воспользоваться услугами в сфере бухгалтерского, управленческого и налогового учета.
Комментарии
че они показывают на фотке,ставьте Лайки подписывайтесь на канал
угу. открывайте больше. помогли данные на 900 тыс.человек слить, мало вам да?
петушары, пишут возьмите карту, кредит 500 тыс. 3 мес. безлимит.
отвечаю давайте, пишут не дадим, чукчи-барабанчи, время мое покрали