Открытие купального сезона на городском пляже в Барнауле, которое было намечено на 10 июня, отложили, сообщили порталу Amic.ru в городской администрации.
В мэрии уточнили, что данное решение было принято из-за не самой благоприятной погоды и в связи с тем, что в данный момент в районе острова Помазкин высокий уровень воды.
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Также представительница пресс-центра горадминистрации добавила, что вероятно пляж на острове Помазкин заработает в конце текущей недели.
Между тем, напомним, что постановление о дате начала купального сезона в Барнауле было подписано еще в апреле. Открытие было намечено на 10 июня, а завершение – на 25 августа.
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Комментарии
На протяжении нескольких лет вкладывают деньги в обустройство пляжа, а июне вода все смывает. Может пора открыть пляж на Булыгина, где не надо каждый год заново всё восстанавливать?
13:35, любой начальник, любит ремонт...
На Булыгина вода на соответствует СанПинам
Можно сделать на ковше, где раньше был.
В июне нельзя купаться потому что много воды, а уже в августе нельзя потому что нет воды, вот и все купание -1 месяц.
как вообще можно в наших реках купаться?
0.06.2019 14:10
- гость -
На Булыгина вода на соответствует СанПинам.
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Более 10 лет там пляж был, с конца 70-х до до начала 90-х.
На Булыгина вода теплее была.
0.06.2019 14:10
- гость -
На Булыгина вода на соответствует СанПинам.
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На городском пляже течения нет, городской туалет в разгар сезона.